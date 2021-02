Biblioteca din Sebeș: atelier de lectură, în mediul online, cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne Ziua Internaționala a Limbii Materne, stabilita de Adunarea Generala a Națiunilor Unite pentru data de 21 februarie a fiecarui an, sarbatorita in toata lumea incepand cu anul 2008, iși propune promovarea diversitații lingvistice, culturale, multilingvismului și multiculturalismului, in ideea dezvoltarii spiritului tolerant și a dialogului interetnic și intercultural. Ne-am revazut cu emoție, chiar daca in mediul virtual, cu preșcolarii grupei mari, de la Gradinița cu predare in limba germana „Heidi” Sebeș, coordonați de doamnele prof. ed. Anca Dahinten-Pavel și Laura Erika Guța, in cadrul Atelierului… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Limbii Materne, stabilita pentru data de 21 februarie a fiecarui an de Adunarea Generala a Națiunilor Unite, sarbatorita in toata lumea incepand cu anul 2008, iși propune promovarea diversitații lingvistice, culturale, multilingvismului și multiculturalismului, in ideea dezvoltarii…

- 10 februarie: Ziua Internationala a Cititului Impreuna, la Sebeș. Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” ne invita sa citim impreuna! Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza o serie de ateliere…

- Ziarul Unirea „Carnavalul iernii”: O tradiție care se pastreaza la Sebeș. Personajele din basme prind viața in mediul online Și in acest an, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș au lansat o invitație…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș au lansat, și in acest an, o invitație de suflet la “Carnavalul iernii”. Este o tradiție care s-a pastrat la Sebeș, chiar daca, din cauza pandemiei, mare parte…

- Duminica, 24 ianuarie 2021, Unirea Principatelor Romane va fi sarbatorita de Municipiul Sebeș, in mediul online, prin activitați muzeale și printr-un scurt concert de fanfara reunind cantece patriotice. Incepand cu ora 10.00, in mediul online, pe pagina de Internet a Centrului Cultural “Lucian Blaga”…

- Targul de Craciun 2020 va ofera evenimente online pregatite de Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș. 19 DECEMBRIE 2020 pagina de Facebook a Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș Ora 10.00: Calendarul…

- Duminica, 29 noiembrie 2020, Sebeșul aniverseaza centenarul nașterii indragitului interpret de folclor, Felician Farcașiu, prin emisiuni TV și radiofonice, precum și printr-un eveniment online, proiecte culturale susținute de Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian…

- Ziarul Unirea 29 noiembrie: 100 de ani de la nașterea lui Felician Farcasiu, la Sebeș. Voce baritonala, drag de oameni și de viața! Duminica, 29 noiembrie 2020, Sebeșul aniverseaza centenarul nașterii indragitului interpret de folclor, Felician Farcașiu, prin emisiuni TV și radiofonice, precum și printr-un…