Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din statul american Utah au retras Biblia din toate bibliotecile scolilor primare si gimnaziale din comitatul Davis, dupa ce un preot s-a plans ca aceasta contine „vulgaritate si violenta”, relateaza Insider, care citeaza postul local de televiziune KSL, potrivit News.ro.

- Un apel disperat catre ONU, Comisia Europeana (Ursula von der Leyen) și OSCE a fost lansat de catre organizația Human Rights Without Frontiers, prin vocea disidenților Religiei Ahmadi, Hadil Elkhouly. Turcia urmeaza sa-i deporteze pe aceștia in urmatoarele 5 zile. Soarta lor este foarte trista și risca…

- Intr-o era in care in orice domeniu de activitate informația transmisa in format electronic a devenit o necesitate, dar mai ales o obișnuința, pentru biblioteci, o noua persoana care ii trece pragul pentru a imprumuta o carte poate fi considerata drept un caștig pentru cultura, pentru valorile care…

- Fostul deputat roman Cristian Rizea, a fost declarat persoana indezirabila și expulzat de pe teritoriul R. Moldova pentru ca ar fi „pregatit și desfașurat acțiuni indreptate spre schimbarea prin violența a regimului constituțional” al R.

- Violenta fizica sub orice forma din scoli se va sanctiona, iar exmatricularea elevilor se poate face doar in situatii foarte grave, cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant.

