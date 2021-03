Francezul Simon Desthieux (masculin) si norvegianca Ingrid Landmark Tandrevold (feminin) au castigat duminica seara probele de mass-start din cadrul Cupei Mondiale la biatlon, de la Ostersund (Suedia).



Pe distanta de 15 km, Desthieux a fost cronometrat in 35:43.7, fiind urmat de rusul Eduard Latipov (+8.9) si de norvegianul Johannes Boe (+17.5). Boe a intrat in posesia celui de-al treilea Mare glob de cristal al specialitatii dupa ce s-a clasat pe primul loc in clasamentul general final cu 1052 puncte, al treilea succes consecutiv al sau. In ierarhia finala, romanul George Buta a…