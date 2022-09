Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru fiica Clejanilor! Margherita de la Clejani a fost injunghiata de catre un necunoscut in plina strada. Incidentul a avut loc recent, in noaptea de 17 august 2022. Deocamdata, oamenii legii din București nu au reușit sa il prinda pe atacator. Bruneta nu este singura victima.

- A fost o zi plina de aventuri pentru sute de copii din mai multe centre de asistenta sociala din Bucuresti. Au invatat sa traga cu arcul, au aflat cum pot acorda primul ajutor, dar mai ales s-au bucurat de o zi plina de surprize.

- In urma cu 3 zile, un jurnalist „Newsweek Romania, mama unui copil de un an, a asteptat cinci ore pentru un consult „de urgenta" la Spitalul Clinic de Urgenta de Copii „Grigore Alexandrescu" din Bucuresti. Nu a fost prima problema grava descoperita in spital. De la venirea in spital, pana la obtinerea…

- Un numar de 823 de zboruri (aterizari si decolari) operate pe Aeroportul "Henri Coanda" din Bucuresti au inregistrat, in intervalul 21-27 iulie, intarzieri mai mari de 30 de minute, cu o crestere de 55 de zboruri afectate de intarzieri fata de saptamana anterioara. Fii la curent cu cele mai…

- Romania este o țara plina de locuri minunate. Frumusețea naturii te lasa fara cuvine, iar peisajele ii taie respirația. Avem o țara plina de bogații și locuri frumoase. Unul dintre aceste locuri minunate se afla la o distanța semnificativa de București, dar fiecare kilometru parcurs merita. In Romania…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti multumeste tuturor candidatilor care s-au inscris intr-un numar record inca din prima zi a concursului de admitere la programele universitare de licenta si ureaza succes celor care se vor inscrie in continuare.

- Doi barbati din Bucuresti au fost arestati preventiv pentru infractiuni de lovire si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce au batut o femeie pe o strada din municipiul Brasov, iar imagini cu actele de violenta au fost filmate si postate online.

- O femeie in varsta de 41 de ani a sesizat azi poliția, despre faptul ca, in jurul orei 12.00, in timp ce se afla in centrul orașului, la intersecția dintre Bulevardele Unirii și București, un barbat a urmarit-o și a incercat sa-i smulga poșeta. ”Intrucat femeia a avut prezența de spirit, barbatul a…