- CHES 2017 ofera date pentru 132 de partide din 14 state membre UE: Cehia, Estonia, Feanta, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia si Ungaria. (Prin contrast, CHES 2014 oferea date pentru 268 de partide din 31 de state: toate cele 28 de state membre…

- In perioada 29-30 iunie, va avea loc in Cavnic, un concurs international de motociclism hard enduro. „S-au inscris concurenti din Romania, Ungaria, Austria, Germania, Franta, Cehia, Italia, Polonia, Bulgaria. Ne asteptam la un numar de 150-200 de participanti si la aproximativ 1.500 de spectatori, asa…

- Olanda – 412 locuri de munca: 60 manipulant depozit, 50 manipulant marfa, 50 sortator si impachetator bulbi de flori, 50 operatori la masini pentru bulbi de flori, 30 muncitor in productia de hrana pentru caini si pisici, 30 muncitori necalificati, 30 lucrator la banda de productie, 30 lucrator in…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Romania aproape ca si-a dublat in primele luni ale acestui an importurile de aluat congelat din sudul Asiei. Asta inseamna ca in tara noastra au ajuns - doar in primele trei luni din 2018 - peste 80.000 de kilograme de aluat congelat produs in Singapore si in Malaezia, in conditii de siguranta alimentara…

- Reprezentanții României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finala de sâmbata a competiției muzicale, care are loc anul acesta pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. România, cu piesa "Goodbye", a intrat în competiție…

- Anul trecut, 2,8% dintre angajatii din Uniunea Europeana, cu varste cuprinse intre 15 si 74 de ani, lucrau mod obisnuit de acasa, cel mai ridicat procent fiind in Luxemburg (10%) iar cel mai scazut in Romania (0,3%), Letonia (0,5%), Croatia (0,8%), Cipru (0,6%) si Lituania (0,9%). De asemenea, procentul…

