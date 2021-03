Stiri pe aceeasi tema

- Antonia face ce face și iar ajunge in atenția fanilor! Celebra cantareața a demonstrat inca o data ca este lipsita de inhibiții. Nu, nu in privința hainelor, ci a... machiajului. Astfel, iubita lui Alex Velea a renunțat la orice strop de produs cosmetic și s-a afișat pe rețelele de socializare cu tenul…

- O tanara cantareața de la noi din țara a fost ceruta in casatorie. Vloggerița are doar 18 ani. Totul s-a petrecut intr-un loc cu totul aparte. Iata cum a ajuns celebra Bibi și ce a raspuns acestei cereri. Cum a ajuns celebra vloggerița Bibi Bianca Mihaela Lixandru este cunoscuta dupa pseudonimul Bibi.…

- Nicoleta Voicu trece prin clipe absolut infioratoare! Celebra interpreta de muzica populara a povestit la Antena Stars ca a ajuns sa se teama pentru viața ei, dupa ce a fost urmarita pe strada. Cantareața a vorbit pe indelete despre teroarea prin care trece, declarand ca avand in vedere situația delicata…

- Cantareata SOPHIE a murit sambata, in urma unui accident, in casa ei din Atena, la doar 34 de ani. Artista a colaborat cu Madonna și Lady Gaga. Doliu in showbiz. Cantareața SOPHIE a murit la 34 de ani Celebra SOPHIE, producator muzical, DJ și colaborator a unor mari artiști, a murit sambata, in urma…

- Nicole Cherry face ea cum face și iar reușește sa ia fiecare fan de pe rețelele de socializare prin surprindere. Dupa ce le-a dezvaluit internauților daca este sau nu insarcinata, iubita lui Florin Popa a raspuns la cea mai controversata intrebare din ultimul timp: s-a maritat in secret cu iubitul ei?…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand Olguța Berbec va da naștere celui de-al copilea copil al sau! Celebra cantareața de muzica populara a dezvaluit la Antena Stars cum se va numi fetița pe care o poarta in pantece și care urmeaza sa vina pe lume din moment in moment!

- Olguța Berbec este in culmea fericirii! Pe frumoasa interpreta de muzica populara o mai desparte puțin timp pana ce-și va putea ține bebelușul in brațe, fiind insarcinata pentru a doua oara. Celebra artista și-a emoționat fanii peste masura, impartașindu-le de curand mai multe imagini cu burtica de…

- Nicoleta Nuca și-a luat inima in dinți și și-a schimbat complet look-ul la sfarșit de 2020. Fanii au ramas placut surprinși dupa pasul cel mare facut de artista, dar iata cum pasește in 2021 cantareața.