- Președintele Klaus Iohannis a intors, joi, in Parlament legea privind protectia avertizorilor in interes public. In cererea de reexaminare, președintele precizeaza ca Romania are obligația stricta de transpunere corespunzatoare a Directivei privind protecția avertizorilor, in caz contrar riscand proceduri…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și George Tomaziu sunt impreuna de o luna, iar cei doi vor sa faca pasul cel mare la altar. Fosta ispita de la Insula Iubirii este insarcinata in 5 saptamani și vor sa faca o nunta de vis. Bianca Pop se afla in Spania alaturi de partenerul ei.

- Chiar și Romanița Iovan are momente grele pe care e nevoita sa le depașeasca, insa ea a marturisit și cum face pentru a trece peste el. Vedeta susține ca merge la mormantul unei maicuțe de la Manastirea Ghighiu, acolo unde mereu iși ia puterea sa treaca peste cumpenele vieții.

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, continua sa faca declarații care zguduie intreg showbiz-ul romanesc. Focoasa bruneta a marturisit ca Florin Rusu, fostul ei iubit, a incercat sa o duca la prostituție, in Spania, insa ea s-a impus imediat. Ieri, bruneta a anunțat și ca este insarcinata.

- NATO trebuie sa se pregateasca mai bine și sa-și consolideze granița de est, a spus secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, la discuțiile informale de la Haga cu liderii a 7 țari membre: Olanda, Danemarca, Polonia, Letonia, Romania, Portugalia și Belgia.

- O noua seara de Romania are Roast aduce surprize atat pentru cei din platou, cat și pentru telespectatori. Vio Dragu a urcat pe scena si numeni nu se aștepta. Replicile Parșilor circumspecți au venit in rafala la Una Scurta.