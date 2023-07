Stiri pe aceeasi tema

- De cand a devenit mamica, Bianca Pop este mult mai responsabila. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" radiaza de fericire și este extrem de protectoare cu fetița ei. A trecut o luna de cand Bianca Pop și-a adus fetița pe lume, iar acesta este un motiv de bucurie pentru vedeta din showbiz-ul de la noi.…

- O fosta ispita de la Insula Iubirii a devenit mama pentru prima data. Bruneta a adus pe lume primul ei copil, o fetița alaturi de care s-a și fotografiat la scurt timp dupa naștere, dandu-le fanilor ei vestea cea buna, potrivit click.ro. Proaspata mamica este insași Bianca Pop, o prezența extrem de…

- Bianca Pop e in culmea fericirii, asta dupa ce in urma cu o zi a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, dar care a venit pe lume inainte de termen, la 35 de saptamani. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Bianca Pop face primele declarații despre nașterea naturala, fara epidurala! A trecut prin momente…

- Bianca Pop este in al noualea cer! Fosta ispita de la ”Insula Iubirii” a nascut in urma cu puțin timp. Vedeta de la Antena 1 a devenit mama pentru prima data. Tot in urma cu cateva minute, bruneta a facut publica, prin intermediul rețelelor sociale, și prima imagine cu fetița ei. Cine este George Tomaziu,…

- Bianca Pop a nascut! Fosta Ispita de la ”Insula Iubirii” a devenit mama pentru prima data. In urma cu doar cateva minute, bruneta a facut publica, prin intermediul rețelelor de socializare, prima imagine cu fetița ei.

- Mult a fost, dar puțin a mai ramas pana cand Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, urmeaza sa devina mama pentru prima data. Bruneta se pregatește ca doar in cateva saptamani sa-și stranga la piept fetița. In exclusivitate pentru Spynews.ro, ne-a oferit cateva declarații despre cum se simte…

- Bianca Pop traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, iar peste doua luni va deveni mamica pentru prima data. Fosta ispita de la Insula Iubirii a postat pe rețelele de socializare noi imagini cu burtica de graviduța. Iata cum arata acum Bianca Pop!

- Sunt momente grele pentru Daniela Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii. Dupa ce anul trecut a pierdut o sarcina, iata ca dupa ce in sfarșit a ramas din nou gravida, aceasta a avut parte de inca o tragedie. A pierdut și pe aceasta. Primele declarații despre cele intamplate.