In urma cu cateva ore, Spynews.ro a lansat bomba! Paparazzii noștri au surprins-o pe fosta ispita de la „Insula Iubirii” in ipostaze tandre cu Marian Aliuța, fostul fotbalist care are acasa soție și trei copii. Focoasa bruneta a facut primele declarații despre „incident” la Antena Stars!