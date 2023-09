Multa lume a observat ca, odata cu noul sezon, astroloaga Bianca Nițu a lipsit din matinalul ”Neatza cu Razvan și Dani”. La o saptamana dupa ce tot mai mulți telespectatori s-au interesat de soarta sa, prezentatoarea a hotarat sa lamureasca dispariția de pe micile ecrane, lasandu-i pe mulți muți de uimire. Bianca Nițu a fost spitalizata dupa ce a supraviețuit ca prin minune unui grav accident de circulație, in Zanzibar, Tanzania. Mașina in care s-a aflat a intrat sub o autocisterna, pasagerii, doi in stare grava, ajungand la spital, inclusiv vedeta Antena 1. ”Intr-o fracțiune de secunda, cand…