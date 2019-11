Stiri pe aceeasi tema

- „Fiecare dintre noi avem o parte buna care ne poate transforma in modele pentru cei din jur”, de Bianca Iuga Albert Vrabiuța este fotograf. S-a nascut la Braila, in 1988, de niște ani traiește in București și l-am descoperit datorita unui proiect mai puțin obișnuit. Proiectul se numește Dacia – autoturismul…

- Oana Bogdan este un arhitect de succes – este cofondator al unui birou de arhitectura la Bruxelles, BOGDAN & VANBROECK, dar a devenit cunoscuta dupa ce a intrat in politica – intai ca secretar de stat la Ministerul Culturii in guvernul Cioloș, apoi ca membru PLUS, apoi provocand valuri de pareri și…

- Impreuna cu Bianca Iuga, Alba24 a plecat in cautare de modele, de romani care ii inspira și pe cei din jurul lor, de oameni care au ceva de spus, deși nu au cautat niciodata expunerea publica. Cu optimism, ii cautam pe oamenii valoroși in toata țara, ba chiar și in Diaspora. Astazi, prin implicarea…

- Adina China Birta s-a nascut și a crescut la Cugir, a copilarit cu cete de copii ieșiți la joaca prin cartiere, intr-un oraș unde locuia impreuna cu parinții și toți bunicii. Cu o mama profesoara de matematica, ea insași pasionata de științe reale, a mers la facultate la București, unde a și ramas,…

