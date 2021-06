Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 10 iunie, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au vazut din nou in fața instanței, in cazul procesului de divorț pentru custodia celor doi copii. Omul de afaceri a cerut instanței, prin avocații lui, ca actuala sa soție sa fie supusa unei expertize psihiatrice. La ieșirea din sala, Claudia Patrașcanu…

- Sfarșitul anului 2020 și inceputul anului acesta, Bianca Dragușanu le-a petrecut in Dubai și in Maldive alaturi de Gabi Badalau. Dupa intoarcerea in țara, modelul a spus ca traiește „cea mai frumoasa perioada” din viața ei. Bianca Dragușanu a spus ce sentimente are pentru Gabi Badalau dupa desparțire…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au desparțit. In ultimele zile aparusera zvonuri cum ca relația dintre cei doi s-a racit considerabil. De curand, fostul soț al Claudiei Patrașcanu a confirmat separarea de Bianca. „Intr-adevar, am avut o relație cu Bianca. Toata lumea știe, nu este nimic de ascuns.…

- Iulia Salagean nu mai tace și vorbește deschis despre femeile care vin și pleaca din viața lui Alex Bodi. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a afaceristului și-a exprimat parerea sincera despre presupusa relație dintre aceasta și noua lui cucerire, Bianca…

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai controversat ”cuplu” al momentului. Dupa ce Bianca Iordache a declarat ca este in cunoaștere cu Alex Bodi și ca nu exclude o relație cu afaceristul, gurile rele au aruncat zvonuri conform carora, in trecut, focoasa bruneta ar fi fost amanta lui Gabi Badalau. Bianca…

- Alex Bodi a oferit declarații exclusive pentru Antena Stars despre altercațiile cu Bianca Dragușanu și acuzațiile care ii sunt aduse din partea fostei sale soții. Afaceristul a ținut sa specifice ca toate intalnirile au fost simple coincidențe și nu are intenția de a o desparți pe blondina de Gabi Badalau.

- Alex Bodi a declarat in direct la Antena Stars ca intre el și Gabi Badalau este o relație cat se poate de civilizata, in ciuda conflictelor pe care le-a avut cu diva showbiz-ului romanesc. Astfel, fostul soț al Biancai Dragușanu i-a facut o promisiune actualului iubit al vedetei și au cazut la o ințelegere.