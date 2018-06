Prietenii fostului cuplu, dar mai ales fanii sunt cu ochii pe fiecare mișcare a celor doi. Tuturor le-a tresarit inima de bucurie, dupa ce au vazut cele mai noi imagini postate de Victor Slav pe o rețea de socializare. Inregistrarea a aparut la cateva ore dupa ce, informația potrivit Bianca Dragușanu și Victor Slav nu […] The post Bianca Dragușanu și Victor Slav, intalnire de gradul zero dupa ce s-a aflat de desparțirea lor!?! Imaginile au fost publicate de prezentatorul TV appeared first on Cancan.ro .