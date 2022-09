Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu cateva zile, Bianca Dragușanu și Victor Slav și-au dus fetița impreuna la școala, de acesta data Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au luat exemplu. Cei doi au mers cu micuții lor, Nicolas și Gabriel, in prima zi de școala și au imortalizat fiecare moment pe rețelele de socializare.…

- Bogdan Ionescu radiaza de fericire la brațul iubitei sale! Acesta s-a lasat fotografiat intr-o ipostaza tandra alaturi de femeia care l-a cucerit. Iata ce imagine a publicat pe contul de Instagram.

- Bianca Dragușanu a renunțat la hainele scumpe pentru șorțul de bucatar! Da, ați auzit bine, diva a trecut in bucatarie și chiar și-a pus o boneta draguța pe cap. Iata ce a incercat iubita lui Gabi Badalau sa gateasca!

- Bianca Dragușanu a postat zilele trecute mai multe imagini din vacanța, semn ca se simte foarte bine in compania lui Gabi Badalau. In timp ce indragostiții se afla in Grecia, Victor Slav petrece timp cu fetița lui din casnicia cu frumoasa vedeta!

- In timp ce nu puține sunt frumusețile authtone cucerite cu cadouri scumpe, fie ca-i vorba de diamante sau chiar limuzine de lux, Bianca Dragușanu nu primește astfel de atenții din partea iubitului sau, Gabi Badalau. Aceasta are tot ce-i trebui și cum este extrem de prențioase, partenerul sau prefera…

- Claudia Patrașcanu a venit cu o noua ințepatura pentru Gabi Badalau și familia sa, astfel ca la scurt timp dupa ce a dat de ințeles tuturor ca ei doi s-ar fi desparțit din cauza parinților lui, fiul de milionar a venit cu prima reacție. Iata ce spune actualul iubit al Biancai Dragușanu despre declarațiile…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit de nenumarate ori, dar s-au și impacat de fiecare data. Chiar daca certurile sunt frecvente in cuplu, din cauza personalitații lor puternice, cei doi nu pot sta unul fara celalat, și mai mereu, Badalau face pasul spre impacare. Tot el a fost cel care s-a…

- Incurcate mai sunt caile iubirii, iar puțini mai sunt cei care ințeleg cu adevarat ce se intampla in relația Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau. Ba sunt impreuna, ba sunt desparțiți, insa care e de fapt situația lor la momentul actual? Mai formeaza sau nu un cuplu?