Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi, împăcare de ochii lumii. Imaginile care îi dau de gol FOTO Totul s-a intamplat in apropierea unui restaurant de fițe din București, scrie wowbiz.ro. Bianca și Bodi se aflau langa limuzina lor de lux și se certau, fara sa se mai gandeasca deloc ca ar putea fi vazuți de cineva! La un moment dat, lucrurile au degenerat, barbatul a ridicat tonul și s-a indreptat amenințator spre ea. Speriata, blonda, imbracata intr-o rochie neagra și pantofi cu toc, s-a urcat pe mașina și l-a impins cu piciorul pentru a se apara de o eventuala agresiune fizica. Sunata imediat de o prietena, vedeta plangea și spunea ca nu mai suporta sa stea intr-o casnicie cu...violența. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

