Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici nu s-a ferit și a dezvaluit cate operații și intervenții estetice are la nivelul feței și corpului. De multe ori a fost acuzata de unii fani ca a exagerat cu transformarile, in timp ce alții o felicitau pentru felul in care arata la 34 de ani. E prezentatoare la Kanal D, e persoana publica,…

- Ieri, pe 6 martie, zi mare in viața blondei Bianca Dragușanu. Alaturi de prieteni, familie și apropiați, Bianca și-a sarbatorit cu fast ziua de naștere. A avut norocul sa petreaca intr-un club din capitala, avand in vedere ca s-ar putea sa se inchida din nou. Vedeta, fericita nevoie mare, a avut parte…

- Bianca Dragușanu este din nou in centrul atenției zilele acestea. Vedeta a fost filmata chiar pe data de 1 martie, in timp ce mergea la restaurant pentru a sarbatori ziua marțișorului impreuna cu sora și nepotul ei.

- Bianca Dragușanu face aroganța dupa aroganța, iar dupa ce și-a cumparat in urma cu scurt timp doua mașini foarte scumpe și cu mulți cai putere, acum vedeta vrea sa și le vanda pentru una și mai puternica! Cați bani cere aceasta pentru unul dintre bolizii sai de lux!

- Dupa ce s-au bucurat de vacanța impreuna in Dubai, iar ulterior in Maldive, iata ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se pregatesc pentru un pas important in relația lor! Spynews.ro v-a oferit astazi bomba zilei, aceea ca cel mai nou cuplu din showbiz vrea deja sa se casatoreasca! Se pare ca Bianca Dragușanu…