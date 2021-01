Stiri pe aceeasi tema

- Deși cu pobleme și dosare penale, Alex Bodi a decis sa o ia de soție pe Daria Radionova. Vestea despre viitorul mariaj nu a fost facuta public, inca, dar rusoaica Radionova este sigura ca așa va fi. Cand, cum și unde, ramane de aflat. Daria Radionova, in al noualea cer de fericire Dupa desparțirea de…

- Bianca Dragușanu a mers in toiul nopții la poliție! Vedeta, fosta soție a lui Alex Bodi, are momentan o relație cu Gabi Badalau, cu care urmeaza sa se casatoreasca, conform celor mai noi informații din presa mondena. Bianca Dragușanu a mers noaptea trecuta la poliție și a depus plangere pentru amenințare.…

- Dupa furtuna rasare și soarele, iar Bianca Dragușanu știe foarte bine ca acest lucru e cat se poate de adevarat! Vedeta a trecut peste desparțirea de Alex Bodi, iar acum se iubește cu Gabi Badalau! Cei doi iși duc deja relația la alt nivel și iata cum au fost surprinși noaptea trecuta!

- Inceputul anului 2021 a venit cu surprize nu numai pentru Bianca Dragușanu, ci și pentru Alex Bodi! Ce a aparut pe contul afaceristului, dupa ce fosta sa soție s-a cuplat cu Gabi Badalau in Dubai? Chiar el a postat! Acum este totul clar!

- Imediat dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Alex Bodi și-a gasit fericirea in brațele Dariei Radionova, femeia de care fosta lui iubita spunea tot timpul ca ii este amanta și ca iși petrece timpul cu ea atunci cand ei se cearta! Iata ca mai nou e iubita oficiala, iar tanara rusoiaca i-a facut o declarație…

- Scandalul dintre fosta și actuala lui Alex Bodi continua in spațiul virtual. De data aceasta, cea care a ieșit la atac a fost rusoaica Daria Radionova, femeia cu care Alex Bodi are o relație dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu.

- Bianca Dragușanu se bucura de viața dupa desparțirea de Alex Bodi. Aceasta și-a schimbat perspectiva și-și acorda mai multa atenție, in timpul in care Bodi se afișeaza cu Daria Radionova in grupul select de pieteni din Capitala. Cu cine petrece timpul designer-ul la Dubai? Cu cine petrece timpul Bianca…