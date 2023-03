Bianca Drăgușanu s-a apucat să vândă peruci. Stați să vedeți cum îi stă cu cea brunetă: e de nerecunoscut! Pasionata de machiaj, chirurgie plastica și tot ceea ce inseamna frumusețe, Bianca Dragușanu apeleaza la un mic truc pentru a arata mereu spectaculos. Și acela este purtarea perucilor – și asta, potrivit ei, deoarece dorește sa nu iși mai vopseasca și sa iși coafeze parul, pentru a il ajuta sa se regenereze și sa creasca. […] Articolul Bianca Dragușanu s-a apucat sa vanda peruci. Stați sa vedeți cum ii sta cu cea bruneta: e de nerecunoscut! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

