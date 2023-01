Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu se afla pe lista femeilor celebre cu care s-a iubit Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate. Cei doi influenceri britanici, foști luptatori de kickbox au avut relații cu mai multe vedete din Romania. Batuta in repetate de randuri de Alex Bodi, Bianca Dragușanu, acum iubita lui Gabi…

- Bianca Dragușanu a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit o alergie, de sarbatori. Fosta asistenta tv a declarat in exclusivitate pentru playtech știri ca se simte bine și e pe tratament cu un medicament antialergic, dupa ce și-a facut un set de analize la o clinica privata. Blondina a…

- Craciun de coșmar pentru Bianca Dragușanu. Vedeta TV a ajuns la spital, in perfuzii, dupa masa Craciun. Iubita lui Gabi Badalau, fiul celebrului pesedist Niculae Badalau, a ajuns pe mainile medicilor de la o clinica privata. Dragușanu pare sa fi sarit calul cand a venit vorba de mancare, deși are…

- A fost petrecere mare la salonul de nunți Monato din Bolintin. Fiica lui Badalau a organizat o petrecere cu lux și opulența pentru invitați. Niculae Badalau a petrecut Craciunul in spatele gratiilor. In timp ce tatal sau, Niculae Badalau, se afla in arest și a facut Craciunul de dupa gratii, fiica petrece…

- Surse din ancheta spun ca dosarul conține ore intregi de filmari care ar dovedi acuzațiile de corupție. Mai exact, social-democratul ar fi intervenit pentru ca mai multe contracte pe bani publici sa fie date firmelor pe care le controla prin intermediul familiei.Cu toate acuzațiile care i se aduc, Curtea…

- Cu puțin timp inainte sa fie saltat de procurorii DNA, Niculae Badalau, vice-președintele Curții de Conturi, l-a amenințat pe unul dintre jurnaliștii noștri cu amenințari mafiote. In urma dezvaluirilor din ultimele saptamani ale jurnaliștilor PUTEREA despre afacerile de milioane ale familiei Badalau,…

- Niculae Badalau a fost reținut de procurorii DNA intr-un dosar de corupție, la scurt timp dupa ce a fost saltat și dus la audieri. Fostul ministru al Economiei este acuzat de trafic de influența, dupa ce ar fi facut lobby pentru companiile deținute de fiul sau, Gabi Badalau, și fiica lui, Sabina Badalau.

- Gabi Badalau a intrat in domeniul organizarii de evenimente abia in urma cu un an și jumatate. Partenerul de viața al Biancai Dragușanu se poate lauda și el cu un restaurant de fițe impresionant. Afaceristul a pus bazele unui centru de evenimente luxos situat la o mica distanța de Capitala. Barbatul…