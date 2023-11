Bianca Drăgușanu investește în imobiliare, în Dubai: ”Apartamentul a costat 450.000 de euro, dar valoarea lui va crește” Ce gânduri are cu noua locuință Bianca Dragușanu a investit aproape jumatate de milion de euro intr-un apartament nou-nouț, in Dubai. L-a platit in avans anul trecut iar acum este nerabdatoare sa faca recepția noii sale proprietați pe care vrea sa o inchirieze. ”Saptamana viitoare ar trebui sa merg sa vad apartamentul pe care mi l-am luat in Dubai in urma cu un an, este gata, la cheie și eu inca nu m-am dus sa-l vad. Imi doresc foarte mult sa ajung in Dubai sa-mi vad casa”, a spus mondena blondina care nu are de gand sa se mute deocamdata din țara. ”O sa-l inchiriez, ce rost are sa-l țin degeaba, cand el poate sa produca niște… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

