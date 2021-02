Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este pe punctul sa bifeze a treia casatorie! Blonda a facut lumina și a raspuns la intrebarea care sta pe buzele tuturor in aceste zile: daca se marita sau nu cu Gabi Badalau? Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au cuplat in vacanța petrecuta impreuna in Maldive. Cea care i-a dat de…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. Vedeta noastra este rasfațata pana peste cap de afacerist, iar relația lor o aduce in culmea fericirii.

- Spynews.ro v-a prezentat astazi exclusivitatea momentului din showbiz! Gabi Badalau și Bianca Dragușanu urmeaza sa se casatoreasca, dar iata care sunt primele declarații ale afaceristului atunci cand a fost intrebat daca urmeaza sa o ia de nevasta pe vedeta!

- Veste bomba in showbiz! Claudia Patrașcanu a confirmat casatoria dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu! Ce i-a spus fostul soț? Blondina și afaceristul se pregatesc de marele pas!

- A facut ce a facut și i-a pus toata lumea la picioare! Gabi Badalau a surprins-o din nou pe Bianca Dragușanu! Gestul facut de afacerist, direct din Maldive! Focoasa blondina l-a bagat in boala pe fostul soț al Claudiei Patrașcanu!

- Fara doar și poate Gabi Badalau este un barbat extrem de romantic și spunem asta pentru ca Bianca Dragușanu a primit un cadou de zile mari, direct pe plaja. Ulterior, dupa ce s-a bucurat de ceea ce a primit, blonda s-a laudat și pe internet cu traiul pe care-l duce.

- Inceputul de an o gasește pe Claudia Patrașcanu in lacrimi, pe holurile DGASPC-ului. Solista a povestit in cursul zilei de astazi, pe contul ei de Facebook, umilința prin care a trecut. Claudia spune ca motivul umilinței și al lacrimilor este viitorul fost soț, Gabi Badalau care nu s-a prezentat la…

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…