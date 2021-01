Bianca Dragușanu este cea mai norocoasa femeie din lume! In ultimul timp, de cand s-a desparțit de Alex Bodi, vedeta sta numai prin vacanțe exclusiviste, etalandu-și cu mandrie trupul tras parca prin inel. Acum, dis de dimineața, direct din Maldive, blonda a ajuns pe internet cu posteriorul bombat in prim-plan. Și asta nu este tot, fosta prezentatoare TV a aratat și cat este de rasfațata in cea mai de fițe locație unde se afla acum alaturi de Gabi Badalau.