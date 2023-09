Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au avut o relație care a durat aproximativ trei ani, fiind cand impreuna, cand desparțiți. Recent, cei doi și-au spus, din nou, iar Claudia Patrașcanu, fosta soție a lui Gabi Badalau a avut prima reacție vis-a-vid de cele intamplate.

- Dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau pare sa fie tot mai activ pe paginile personale de socializare. Cu puțin timp in urma, afaceristul a publicat pe InstaStories o fotografie in care afișeaza un zambet larg, in descrierea careia a publicat un mesaj cu subințeles.

- Gabriela Cristea și-a avertizat fanii prin intermediul unei postari pe Facebook. Prezentatoarea de la Antena Stars a tras un semnal de alarma și i-a sfatuit pe aceștia sa aiba grija la conturile false. „Ar putea sa va fure datele cu caracter personal”, susține vedeta. Pe Facebook și Instagram, Gabriela…

- Parca mai sincera și deschisa ca oricand, una dintre cele mai celebre și controversate femei din showbiz-ul romanesc ne-a oferit un interviu fabulos. Cu toate ca este un subiect pe care a evitat de multe ori sa il discute, Bianca Dragușanu a facut un anunț despre un copil cu Gabi Badalau. Vedeta, declarații…

- Claudia Patrașcanu este extrem de revoltata, dupa ce Gabi Badalau i-ar fi trimis mai multe mesaje vocale in care țipa la ea. Artista susține ca nu poate munci, pentru ca fostul soț o terorizeaza și nu o lasa sa iși desfașoare activitatea.Deși au trecut mulți ani de cand nu mai formeaza un cuplu, iar…

- Andreea Marin a rabufnit dupa ce a devenit subiectul unei știri false, pe un site pirat care cloneaza identitatea unor instituții oficiale sau companii media foarte cunoscute. Despre fosta prezentatoare de la "Surprize, surprize" s-a scris ca a fost data in judecata de Banca Romaniei, ca a fost arestata…

- Claudia Patrașcanu s-a fotografiat cu un inel pe deget, in timp ce un barbat o ține de mana. Fosta soție a lui Gabi Badalau anunța recent ca e pregatita de casatorie și sa devina mama din nou.Claudia Patrașcanu, cunoscuta cantareața și fosta soție a lui Gabi Badalau, a starnit curiozitatea fanilor prin…

- Cantareata Bebe Rexha a fost scoasa de urgenta de pe scena in timpul unui concert, duminica, dupa ce a fost lovita in cap de un telefon aruncat de un fan. Vedeta, care sustinea un concert la New York, a cazut in genunchi cand telefonul i-a lovit partea laterala a capului. Ea a fost ulterior escortata…