Bianca de la Puterea Dragostei, mărturisiri despre perioada când făcea videochat: "Îmi este greaţă de mine, nu sunt mândră" "Sunt inca aici, nu m-am sinucis, nu am plecat, nu am fugit, sunt in continuare aici. M-au incurajat foarte mult comentariile voastre. Sunt oameni care au ințeles ce s-a intamplat, fara ca eu sa spun ceva. Dar va sunt datoare cu niște explicații. Unii dintre voi considera ca nu sunt omul acela pe care l-ați cunoscut. Sunt același om, iar mulți dintre voi nu sunteți conștienți ca atunci cand am venit in emisiune aveam 19 ani. Ați observat ca nu sunt un copil normal, ci mult mai maturizat. Greutațile vieții m-au adus in acea stare, la acea gandire. Nu am putut sa imi expun viața in totalitate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O fosta concurenta de la „Puterea dragostei” susține ca cei doi sunt „din nou impreuna”, veste care vine la doar o saptamana dupa ce Livian a anunțat desparțirea de Bianca prin intermediul unui Vlog. Manuela, caci despre ea este vorba, a facut dezvaluiri șoc despre cuplul Bianca – Livian. Citește și:…

- Din cauza unor probleme de sanatate, Nelson Mondialu, nu poate fi tata, ceea ce l-a si determinat sa accepte aceasta situatie, pe langa faptul ca o iubeste foarte mult pe Liana. "La varsta de 19 – 20 de ani, am suferit o inflamație la coloana vertebrala care mi-a afectat nervul. Și eu de atunci…

- Gabriela Cristea a slabit, dovada stand in cea mai recenta apariție a vedetei. Aceasta a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși etaleaza silueta in cea mai mulata rochie. Astfel ca, dieta urmata de soția lui Tavi Clonda a dat rezultate. Gabriela Cristea face eforturi pentru a fi intr-o…

- Recent, Jojo a trecut prin momente grele, dupa ce a fost operata de ugența. Actrița se afla acum in perioada de recuperare și se simte mult mai bine.Jojo a ajuns pe masa de operație, insa, din fericire interventia chirurgicala a fost un succes. Soția lui Paul Ipate se afla in acest moment in afara oricarui…

- Acum, se imparte intre Romania, unde se afla familia si prietenii ei, si Turcia, acolo unde filmeaza show-ul matrimonial. Cand are cateva zile libere, bruneta nu ezita sa le petreaca in tara, alaturi de cei dragi. De Sfantul Ioan, Andreea a sarbatorit-o pe mama ei si a postat o imagine cu ea pe retelele…