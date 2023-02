Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Bia Khalifa și Fulgy s-au desparțit, chiar dupa ziua ei de naștere, iata ca acum blondina vorbește despre presupusa separare de tanar. Aceasta spune care e de fapt adevarul și daca ea și baiatul Clejanilor mai sunt sau nu impreuna.

- Bia Khalifa a implinit astazi varsta de 22 de ani, iar iubitul ei, Fulgy, a surprins-o inca de la miezul nopții un cadou inedit. Fiul Clejanilor i-a luat blondinei o brațara de aur, dar și un buchet imens de trandafiri roșii. Blondina a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece ziua…

- In cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, Fulgy de la Clejani a vorbit pentru prima data despre relația pe care o are cu Bia Khalifa. Fiul Clejanilor este in culmea fericirii de cand are o relație cu vedeta. Iata ce declarații a facut acesta in cadrul emisiunii!

- Deși a anunțat ca are o relație cu Fulgy, iata ca paparazzii Spynews.ro au surprins ieri imagini de-a dreptul incredibile cu Bia Khalifa, dar nu cu iubitul ei, ci cu Sișu, barbatul cu care anunța in trecut ca ar fi avut o relație. Cei doi au ieșit la restaurant, iar acum focoasa blonda face și primele…

- Dupa ce a fost vazuta de o țara intreaga la Sunt celebru, scoate-ma de aici! , Bia Khalifa a cam disparut din lumina reflectoarelor și a ramas activa doar pe internet, acolo unde are foarte mulți fani.

- Vestea la care nu se aștepta nimeni. Bia Khalifa s-a cuplat cu unul dintre cei mai cunoscuți și controversați cantareți din Romania. Fosta concurenta de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici” ar fi fost surprinsa in tandrețuri cu artistul. Despre cine ar fi vorba. Bia Khalifa și Fulgy ar forma cel mai…

- Daca pana de curand Bia Khalifa, Regina Only Fans-ului, spunea ca vrea sa-ți țina relația departe de lumina reflectoarelor, iata ca acum lucrurile sunt destul de clare despre viața amoroasa a blondinei. Seara trecuta, focoasa blonda a petrecut cu Fulgy și familia lui, iar ea și tanarul au fost foarte…

- Bia Khalifa a dat noi detalii despre impacarea cu tatal sau dupa 6 ani in care nu și-au vorbit. Blondina a marturisit ca iși dorește sa-l vada cat mai curand și susține ca l-a iertat pentru tot ce i-a facut.