- Cantareata Beyonce va lansa un nou album vizual, intitulat „Black is King”, care va deveni disponibil pe platforma Disney+ in data de 31 iulie, potrivit unui comunicat publicat de acest serviciu de streaming si de o companie a artistei americane, Parkwood Entertainment, informeaza CNN . „Black is King”…

- Un nou trailer pentru lungmetrajul de animatie „Soul” al Disney si Pixar, pentru care si-a imprumutat vocea personajului principal actorul Jamie Foxx, a fost lansat sambata, potrivit news.ro.Trailerul de 1 minut arata o zi obisnuita din viata lui Joe, profesor de muzica la o scoala. „Muzica…

- Disney a decis sa amane pentru a doua oara, de data aceasta pentru luna august, lansarea in cinematografe a filmului live-action "Mulan" din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri compania de productie cinematografica, relateaza sambata Xinhua. Noua versiune live-action "Mulan", realizata de…

- Publicatia The Sun a dezvaluit negocierile artistei americane de 38 de ani cu Disney. Vedeta va interpreta soundtrack-ul noului film Pantera Neagra 2 si va mai aparea in alte doua blockbustere.Pentru cele trei proiecte, discuțiile sunt avansate, iar ”The Sun” anunța ca Beyonce ar urma sa primeasca 80…

- Inca un act cultural se adapteaza la condițiile impuse de pandemie. E vorba de Festivalul Internațional al Filmului pentru Copii si Tineret, Wonderfest care se desfașoara online pana sambata, inclusiv.

- El este urmat de The Lion King, Spider-Man: Far from Home și Men in Black: International.Filmul regizat de Alexander Nanau a debutat la jumatatea lunii martie pe HBO Go și a reușit sa adune cele mai multe vizonari pe platforma de net a canalului HBO, care poate fi accesata prin internet. HBO Go ofera…