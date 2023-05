Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul american Beyonce a inceput la Stockholm, miercuri seara, un megaturneu de patru luni, la sapte ani dupa ultimul, anunta AFP."Queen B" a sustinut un spectacol de mai bine de trei ore pentru a-si lansa Renaissance World Tour, care ar putea depaseste suma astronomica de 2 miliarde de dolari…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut anul trecut la un nivel record, in conditiile in care razboiul Rusiei din Ucraina a determinat in Europa cea mai mare crestere anuala a cheltuielilor de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu trei decenii, a declarat luni SIPRI, un important grup de…

- Finlanda va deveni marți, 4 aprilie, membru NATO, finalizand o schimbare de politica de securitate declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, in vreme ce statul vecin Suedia este lasat sa aștepte, transmite Reuters. Alianța militara va intampina Finlanda ca cel de-al 31-lea membru in cadrul unei ceremonii…

- Romania conteaza in continuare pe sprijinul Suediei in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen, a transmis premierul Nicolae Ciuca, pe pagina de Twitter a Guvernului. Ciuca s-a aflat, vineri, in vizita la Stockholm, context in care a afirmat ca spera ca Suedia o sa adere cat mai curand la NATO.…

- Premierul Romaniei a discutat, vineri la Stockholm, cu omologul suedez despre prioritatile agendei UE, cu accent pe situatia Ucrainei, Republicii Moldova, aspectele ce tin de energie si de gestionarea problemei migratiei, precum și Schengen.

- Ministerul de Externe de la Stockholm a anuntat miercuri convocarea ambasadorului rus, acuzat de "ingerinte" in afacerile politice interne ale Suediei dupa un comentariu prin care avertiza ca tarile nordice devin "tinte legitime" ale Rusiei din cauza deciziilor de aderare la NATO.Ministerul suedez de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri, 17 martie, ca si-a dat in cele din urma acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, parlamentul de la Ankara urmand sa ratifice primirea acestei tari nordice in Alianța Nord-Atlantica, nu insa si pe cea a Suediei, informeaza marile agenții internaționale…

- Negocierile intre Turcia, Suedia si Finlanda in vederea aderarii celor doua tari nordice la NATO vor fi reluate pe 9 martie. Despre acest lucru a anuntat luni, 27 februarie, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite agenția de presa Reuters . ”Reuniunea se va tine pe 9 martie”, a declarat…