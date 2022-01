Cunoscuta actrița de comedie Betty White a murit la varsta de 99 de ani. Vedeta ar fi implinit 100 de ani in mai puțin de trei saptamani. Betty White a avut o cariera de peste 80 de ani. Ea a devenit o imagine iconica a culturii pop dupa roluri caștigatoare de Emmy din sitcomurile de televiziune „The Golden Girls” și „The Mary Tyler Moore Show”. Revista People a fost prima care a transmis ca actrița a incetat din viața, vineri, in ultima zi a anului trecut. Intr-o industrie de divertisment condusa de tineri, White a fost o anomalie ca vedeta in anii 60 și un fenomen de cultura pop in anii 80 și…