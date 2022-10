Stiri pe aceeasi tema

- Valerie Lungu le-a dezvaluit urmaritorilor ei de pe Instagram ca se confrunta cu probleme de sanatate și a mers sa-și faca analize. Totodata, celebra influencerița se lupta și cu anumite probleme cu tenul, dar a luat masuri imediat pentru rezolvarea lor.

- Vladuța Lupau are probleme de sanatate, de ceva vreme artista nu prea a mai fost activa pe rețelele de socializare, fanii intrebandu-se care o fi motivul. Se pare ca vedeta trece printr-o perioada mai grea și a dezvaluit internauților ce probleme de sanatate nu ii dau pace.Vladuța Lupau nu se simte…

- In urma cu cateva zile, Larisa Udila a suferit o intervenție chirurgicala estetica, iar acum vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca trece prin momente dificile cu fiul ei, Milan. Micuțul ei s-a imbolnavit frumoasa șatena a fost cea care l-a supravegheat toata noaptea.

- Anca Serea a trecut prin clipe de coșmar, asta dupa ce micuții ei, Leah și Mouse s-au imbolnavit. Prima a fost fiica ei, iar mai apoi dupa cateva zile baiețelul ei a inceput sa aiba simptomele. Vedeta a fost nevoita sa-și anuleze toate activitațile pentru a avea grija de copiii ei.

- Alina Pușcaș se confrunta cu probleme de sanatate de doi ani de zile. Mai exact, prezentatoarea TV a marturisit pe rețelele de socializare ca de fiecare data la inceputul școlii se confrunta cu alergii. Vedeta susține ca a mers la alergolog pentru tratament deoarece are fața umflata, dar și mancarimi…

- Betty Stoian este foarte suparata dupa ce nu a fost platita la un concert. Fiica lui Florin Salam ar fi trebuit sa urce in weekend pe scena alaturi de tatal ei, insa acesta nu s-a simțit bine și nu s-a mai prezentat.Pe 27 august, Betty Salam trebuia sa cante alaturi de tatal ei, insa acesta a avut probleme…

- Artista Irina Rimes și-a anulat concertele și a regretat faptul ca nu va ieși pe scenele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Cantareața nu a oferit detalii in plus, rezumandu-se la probleme de sanatate. „Azi e o zi trista, pentru ca trebuie sa fac ceva ce am urat din tot sufletul și am evitat mereu cat…

- Zilele trecute, Mioara Roman a fost dusa de urgența la spital . Fiica ei Oana era ingrijorata pentru mama sa și ii ruga pe toți fanii ei sa se roage pentru ea. Acum, vedeta a revenit cu noi informații despre femeia care i-a dat viața. Mioara Roman urmeaza sa fie externata astazi de la Spitalul Elias,…