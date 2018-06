Betty Salam a aflat ca e insarcinata acum cateva luni, iar primul lucru pe care l-a facut dupa acest moment emoționant a fost sa mearga la mormantul mamei sale, care a murit in urma cu noua ani. Fanica, prima sotie a lui Florin Salam, avea doar 27 de ani cand trupul sau a cedat din cauza hepatitei C.

Betty Salam, probleme grave. SARCINA TOXICA: "Am ajuns pe perfuzii!"

"Cand am ramas insarcinata, am mers mai intai la mama la mormant și apoi am mers la tata. Eu așa fac, de fiecare data cand avem un eveniment important, mai intai merg la mama și apoi la tata. Așa s-a intamplat și…