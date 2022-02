Betoane si Prefabricate SRL, amendata cu 30.000 de lei de Garda de Mediu Constanta! Procesul verbal, anulat in instanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Argeș – Biroul Silvic au acționat impreuna cu specialiștri din cadrul Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale in domeniul prelucrarii, deținerii și comercializarii de material…

- O companie petroliera care desfașoara activitați economice in comuna gorjeana Crușeț a fost amendata de Garda de Mediu Gorj. Comisarii Garzii de Mediu Gorj efectueaza periodic controale la sondele de extracție a țițeiului care sunt abandonate și supuse unor lucrari de inchidere și ecologizare. Pe raza…

- La finalul lunii martie a anului trecut, șoferița a parcat in Cluj-Napoca pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitați, dar a scapat de amenda dupa ce a depus o contestație. Avocații au aratat ca locurile de parcare nu erau marcate corect și au obținut anularea amenzii, noteaza site-ul Clujust.ro.Pe…

- Politistii ieseni par sa nu se descurce cu actele scrise in alta limba decat romana. O ieseanca a fost transformata in pieton, desi avea toate actele in regula. In seara zilei de 13 februarie, Anda G. se afla la volanul unui Mercedes B Class, inmatriculat in Italia. A fost oprita de un echipaj de politie…

- Procesul verbal privind plata amenzilor de circulație nu mai trebuie sa fie trimis la Politie de acum inainte, conform unor modificari prevazute intr-un act normativ promulgat joi, 2 decembrie, de catre președintele Klaus Iohannis, informeaza Agerpres.Este vorba despre proiectul legislativ pentru modificarea…

- Joi, președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea si completarea Legii nr. 203/2018 privind masurile de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, care prevede, intre altele, ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, modificarea si completarea Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, care prevede, intre altele, ca procesul verbal privind plata acestora sa nu mai

- Este pentru al doilea an consecutiv cand Curtea de Apel Targu Mureș decide suspendarea vanatorii pentru toate speciile de pasari migratoare admise conform Ordinul nr. 1460/2021 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor. Aceasta victorie va asigura inca un sezon liniștit pentru pasarile de interes…