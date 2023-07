Betano prezintă echipamentele Universității Craiova pentru noul sezon Patru echipamente noi vor fi expuse in Piața Mihai Viteazul din Craiova, care se va transforma intr-un adevarat teren de fotbal pentru fanii Leilor din Banie BETANO, operator global de top al industriei de pariuri sportive & cazinou online, parte a Kaizen Gaming, lanseaza noul echipament al UCV pentru sezonul 2023-2024 pe data de 14 iulie, incepand cu ora 18:00, in Piața Mihai Viteazul din Craiova. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

