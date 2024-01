Stiri pe aceeasi tema

- Avem parte de o dimineața extrem de friguroasa. Este ger in toata țara, cu temperaturi resimțite de pana la -18 grade Celsius. Și in Capitala este foarte frig. Minus 11 grade se simțeau la stația Baneasa, la ora 9. Trotuarele sunt pline de gheața și orice ieșire din casa este o aventura, mai ales pentru…

- Inceputul de an e speranța; speranța ca va fi mai bine, ca o vom putea lua de la capat, ca vom putea face schimbari care sa ne afecteze pozitiv viața. Dar, cateodata, timpul nu mai are rabdare și ne lasa chiar fara cei care ne sunt speranța. Moartea unui tanar din Tamboești, Manuel Adelin Manolache,…

- Bursa de la Bucuresti a inregistrat marti o crestere de 0,38% prin prisma indicelui de referinta BET, marcand a noua sesiune consecutiva de crestere si un nou maxim istoric, conform datelor agregate de Ziarul Financiar de la BVB.

- Horia Gusta, AAF: „Numarul de investitori in fonduri a crescut cu 10.000 de persoane pe luna in 2023” Anul acesta, cand Bursa de la București a atins performanțe istorice, ca urmare a listarii Hidroelectrica, cel mai mare IPO din istoria pieței de capital romanești, piața fondurilor de investiții a…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 0,17% in primele zece luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu…

- "SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost oprita in mod controlat in data de 20 noiembrie 2023. Oprirea controlata este necesara pentru efectuarea unor lucrari de remediere a unui echipament inaccesibil cu reactorul in funcțiune.Oprirea controlata a Unitatii 2, precum si lucrarile…

- "SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost oprita in mod controlat in data de 20 noiembrie 2023. Oprirea controlata este necesara pentru efectuarea unor lucrari de remediere a unui echipament inaccesibil cu reactorul in funcțiune.Oprirea controlata a Unitatii 2, precum si lucrarile…

- Un numar de 47.854 de firme au fost radiate la nivel national in primele noua luni din 2023, cu 7,9 mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului ONRC , potrivit AgerpresCele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…