Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate, potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Stirile TVR. Romania se confrunta cu un deficit de personal sanitar dupa ce zeci de mii de medici și asistente au…

- Autoritatile romane ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din sistemul de sanatate si cauta solutii pentru cadrul legal. Anuntul a fost facut de ministrul de resort, Alexandru Rafila, intr-un interviu la postul public de televiziune. Alexandru Rafila:…

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate. Autoritatile cauta solutii pentru cadrul legal. Ministrul Sanatatii a facut anuntul in exclusivitate pentru Stirile TVR.

- 13 instituții de invațamint din țara vor primi circa 14,3 milioane de euro pentru implementarea a 20 de proiecte in urmatoarele domenii: „Științe ale educației”, „Inginerie și activitați inginerești”, „Tehnologii ale informației și comunicațiilor” și „Sanatate”. In urma implementarii acestora, vor fi…

- ”Daca 2021 poate fi considerat un an de sedimentare a schimbarilor aparute dupa debutul pandemiei, 2022 a adus noi provocari si incertitudini. Cu toate acestea, pe plan profesional, 37% dintre angajatii romani considera ca nu au fost mari diferente fata de anul anterior, 26% au perceput acest an ca…

- Deficitul de vitamina D devine o problema din ce in ce mai mare de sanatate publica, iar pentru copii si varstnici trebuie suplimentata, a declarat, vineri, medicul primar endocrinolog Adina Simona Dragomir, la conferinta ‘Preventie prin alimentatie personalizata si stil de viata echilibrat – 2022’,…

- Deficitul de vitamina D devine o problema din ce in ce mai mare de sanatate publica, iar pentru copii si varstnici trebuie suplimentata, a declarat, vineri, medicul primar endocrinolog Adina Simona Dragomir, la conferinta "Preventie prin alimentatie personalizata si stil de viata echilibrat - 2022",…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care cabinetele de medicina de familie vor putea deschide puncte secundare de lucru in mediul rural in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau in alte unitati unde exista deficit de medici, relateaza News.ro. Fii la curent cu…