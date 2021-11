BestJobs: 73% dintre angajați ar renunța la noul job fără să anunțe angajatorul ​73% dintre angajați ar renunța la noul job fara sa anunțe angajatorul, daca întâmpina situații pe care le considera neplacute, deși procesul de schimbare a jobului poate dura pâna la 6 saptamâni în cazul angajaților white collar (&"gulerele albe&", angajații de la birouri ) și chiar pâna la 6 luni în cazul angajaților din categoria gold collar (&"gulerele aurii&", angajații cu specializari superioare), conform unui studiu realizat de platforma de recurtare online BestJobs.

