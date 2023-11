Stiri pe aceeasi tema

- Trei din cinci angajati romani au participat la un interviu pentru job in acest an, iar printre cele mai frecvente temeri din timpul interviului au fost emotiile, asteptarile prea mari ale angajatorilor si lipsa experientei, arata un sondaj realizat de o platforma de recrutare online din Romania. Candidatii…

- Numarul romanilor in cautare de job crește. Candidații au trimis 1,1 milioane de CV-uri in luna octombrie, un nou record al acestui an, aplicand și la cate noua joburi fiecare.Toamna aceasta a inceput cu numar record de aplicari, dupa ce tot mai mulți candidați vor sa faca o schimbare in cariera…

- Si in anul 2023, Politia de Frontiera Romana, impreuna cu alte autoritati competente, a desfasurat actiuni de depistare a celor care au ca preocupare traficul cu produse contrafacute, actionandu se in special in punctele de trecere a frontierei, dar si in zona de frontiera, constatandu se fapte de incalcare…

- Veniturile Greciei din turism au inregistrat un nou record in primele sapte luni din 2023, conform datelor oficiale, in timp ce exista o cerere solida pentru calatorii in perioada toamnei, inclusiv in noiembrie, informeaza publicatia Ekathimerini.

- Dupa ce a fermecat publicul din intreaga lume, Mica Sirena a inregistrat un mare suces pe Disney+ weekendul trecut. Cu Halle Bailey si Melissa McCarthy in rolurile principale, filmul live-action ce reinterpreteaza muzicalul de animație premiat cu Oscar®, este cea mai vizionata premiera de film Disney…

