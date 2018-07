Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile Art Deco din Mumbai, India, au fost incluse sambata pe Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO alaturi de arhitectura victoriana a orasului, precum si 12 situri crestine japoneze, a anuntat organizatia reunita la Bahrein, citata de AFP.Mumbai Art Deco, mai putin cunoscut decat arhitectura…

- Un pas important pentru Camera de Comerț a Romaniei. Fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, este noul reprezentant al Camerei de Comerț a Romaniei in Statele Unite al Americii (SUA). Acesta susține pe pagina sa de Facebook ca proiectul este o noutate pentru IMM-urile din Romania interesate…

- Specialistii de la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) au calculat o probabilitate de 70% ca numarul furtunilor din Atlantic sa fie cuprins in acest an intre 10 si 16. Dintre aceste furtuni, intre cinci si noua ar putea sa devina uragane, iar numarul uraganelor majore va fi…

- Sezonul de anul acesta al uraganelor din Oceanul Atlantic va fi peste medie si va aduce intre unul si patru uragane importante, potrivit prognozelor meteorologice americane. Potrivit expertilor de la...

- Sezonul de anul acesta al uraganelor din Oceanul Atlantic va fi peste medie si va aduce intre unul si patru uragane importante, potrivit prognozelor meteorologice americane, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Potrivit expertilor de la Administratia Nationala pentru Oceane si Atmosfera din SUA…

- Sezonul de anul acesta al uraganelor din Oceanul Atlantic va fi peste medie si va aduce intre unul si patru uragane importante, potrivit prognozelor meteorologice americane, informeaza DPA. Potrivit expertilor de la Administratia Nationala pentru Oceane si Atmosfera din SUA (NOAA), exista…

- Numarul persoanelor care beneficiaza de o asigurare de sanatate in Statele Unite ale Americii datorita reformei in domeniu a administratiei Obama a ramas stabil in anul 2017, conform celor mai recente statistici, publicate marti, transmite AFP, conform agerpres.ro. Potrivit anchetei Centrului…

- EXATLON ROMANIA 14 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Sambata, 14 aprilie, fanii competitiei Exatlon vor avea parte de un episod care ii va tine cu sufletul la gura! In cel mai nou episod Exatlon, Razboinicii si Faimosii vor avea parte de un duel aprins! EXATLON ROMANIA 14 APRILIE 2018 LIVE…