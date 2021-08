Stiri pe aceeasi tema

- Ajaccio era un mic port prafuit de pe insula Corsica, abia recent anexata Franței, cumparata fiind de Ludovic al XV-lea de la Republica Genovei. Insa, chiar și dupa cincisprezece luni, populația continua sa respecte obiceiurile italiene, inclusiv „ferragosto” ori sarbatoarea Sfintei Maria, din 15 august.…

- In aceasta zi a anului 1675, omul considerat de Napoleon cel mai mare conducator militar din istorie a fost ucis de o ghiulea ratacita, in timp ce efectua o recunoaștere a pozițiilor armatei sale. Henri de la Tour d’Auvergne, viconte de Turenne, se nascuse in sanul celei mai inalte aristocrații franceze,…

- Cristina Cioran (43 de ani) a trecut duminica, 18 iulie, prin spaima vieții ei. Actrița a nascut prematur o fetița, fiind insarcinata in 29 de saptamani. Micuța Ema a venit pe lume mai devreme cu doua luni, fapt care a speriat-o teribil pe Cristina Cioran, potrivit click.ro. Imediat dupa nașterea micuței,…

- Dupa trei sarcini și trei nașteri naturale cu travalii dureroase și lungi, Adela Popescu (34 de ani) nu mai vrea alți copii. Prezentatoarea de la Pro TV a adus pe lume pe 11 iulie, dupa patru ore de agonie, cel de-al treilea baiețel, amintește click.ro. Adela Popescu a nascut la fel de greu și a […]…

- Harta Parisului este, practic, un monument dedicat imparatului Napoleon. Aproape 30 de strazi poarta numele generalilor sai, Avenue de la Grand Armee amintește de armata sa, Arondismentul 6 se mandrește cu Rue Bonaparte, o strada pe care a locuit a fost rebotezata Rue de la Victoire, iar intreaga glorie…

- Cei doi mari artizani ai unificarii Italiei s-au nascut cetațeni francezi. Giuseppe Garibaldi s-a nascut la Nisa, la numai zece ani dupa ce Napoleon rupsese zona de Italia, iar Camillo di Cavour s-a nascut la Torino, oraș pe care, pentru o vreme, Napoleon il anexase Franței. Cei doi erau firi cu totul…

- In calitate de autor al lucrarii „Institutio Christianae Religionis” („Instituția religiei creștine”) – Jean Calvin și-a caștigat locul in istorie drept cel care a simplificat și a sistematizat gandirea protestanta. Tot el a mai intemeiat și doctrina rigida care ii poarta numele, calvinismul, cu teoriile…

- Girolamo Savonarola avea chipul mortificat al unui fanatic: obraji ascetici, supți, nasul coroiat, buzele groase și roșii, ochi verzi și patrunzatori, despre care se spunea ca ar fi stralucit cu un foc interior. Nascut la Ferrara, in 1452, a devenit calugar dominican, singura lui preocupare fiind aceea…