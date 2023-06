„Am pus Aradul pe hartă”! New York Rolls, cel mai dorit desert de pe planetă, se face la Arad

Despre brutăria „Bontalenti” am mai scris, și am făcut-o tot timpul sub influența simțurilor de tot felul, gustative, olfactive dar chiar și sufletești. Nu ai... The post „Am pus Aradul pe hartă”! New York… [citeste mai departe]