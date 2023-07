Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), sambata, 1 iulie, dupa ce a invins in finala formatia Germaniei (3-2), informeaza Agerpres. Pugilista Luminița Perijoc a cucerit argintul.La tenis de masa, Romania si-a…

- Echipa feminina a Romaniei a caștigat aurul european la Campionatul European la tenis de masa, sambata, dupa ce a detronat Germania, scor 3-2, in finala Jocurilor Europene Cracovia Malopolska 2023. In echipa „tricolora” au evoluat si Adina Diaconu, Andreea Dragoman si Bernadette Szocs, foste componente…

- Echipa feminina a Romaniei a caștigat medalia de aur la Jocurile Europene din Polonia, trecand de Germania cu 3-2, un adversar care i-a administrat multe infrangeri dureroase in ultimii zece ani. Romania și Germania au dominat competițiile europene majore la nivel de echipe in ultimii zece ani. Germania…

- Bernadette Szocs este semifinalista la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, anunta Federatia Romana de Tenis, potrivit news.ro.Sportiva noastra spera la topul european, odata cu inca un pas corect facut in proba de simplu feminin! In sferturile de finala a eliminat-o pe Nina Mittelham, vicecampioana…

Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins formatia ucraineana Polisia Jitomir, nou-promovata in prima liga, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Austria.

- Inaintea Jocurilor Europene de la Cracovia, baieții și fetele din loturile naționale de seniori de tenis de masa s-au relaxat activ pe digul din Portul Constanța. Cei opt sportivi care fac parte din lotul „tricolor” de tenis de masa, Eliza Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Ovidiu…

- Toate cele patru reprezentante ale Romaniei in proba feminina de simplu au pierdut, joi, in saisprezecimile de finala ale Campionatelor Mondiale individuale de tenis de masa de la Durban (Africa de Sud).Elizabeta Samara a fost invinsa de principala favorita, chinezoaica Yingsha Sun cu 4-0 (11-8, 12-10,…

- Campionatul Mondial Individual de tenis de masa pentru seniori din Africa de Sud are startul maine dimineața, la Durban, iar sportivii romani au aflat, in urma tragerii la sorți, cine le vor fi adversarii din primul tur Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Ovidiu Ionescu,…