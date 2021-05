Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Hansi Flick, in varsta de 56 de ani, 7 trofee cu Bayern, va fi noul selecționer al Germaniei, urmand sa-l inlocuiasca pe Joachim Low dupa Euro 2020. Nu mai este niciun dubiu. Și Barcelona, daca l-a vrut intr-adevar, a pierdut orice șansa de a-l avea. Astazi, Hansi Flick a semnat contractul…

- Germania si Namibia sunt in etapa finala a negocierilor pentru un acord prin care Berlinul va recunoaste crimele comise impotriva comunitatilor Herero si Nama in perioada 1904-1908, cand teritoriul de astazi al Namibiei era colonie germana, relateaza luni agentia EFE, citand surse din Ministerul…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a dat asigurari autoritatilor afgane, in cursul unei vizite efectuate joi la Kabul, ca Germania isi va continua sprijinul si dupa retragerea militarilor NATO, informeaza dpa, potrivit Agerpres. "Germania ramane un partener de incredere de partea poporului…

- Campioana en titre a Germaniei si a Europei, Bayern Munchen, a anuntat oficial ca nu se va alatura proiectului Super Ligii, care a generat o adevarata polemica in fotbalul european.„Membrii si fanii nostri resping ideea Super Ligii.

- In mai multe orașe din Germania, magazinelor li s-a permis sa-și redeschida porțile pentru clienți. Dar este obligatoriu pentru cumparatori sa prezinte un rezultat negativ al testului pentru coronavirus inainte de accesul in magazine. Iar acest lucru este o problema, informeaza Deutsche Welle. In urma…

- Recentele evolutii din Iran in ceea ce priveste uzina de imbogatire a uraniului din Natanz "nu sunt pozitive" pentru cursul negocierilor asupra acordului nuclear din 2015, a apreciat luni seful diplomatiei germane Heiko Maas, informeaza AFP. Ministrul a facut aceasta declaratie dupa ce Teheranul a anuntat…

- Romania U21 a efectuat in aceasta seara antrenamentul oficial dinaintea partidei de la Euro U21 cu reprezentativa similara a Germaniei. Romania U21 va juca cu Germania U21 marți, de la ora 19:00, pe Boszik Arena din Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea in „sferturile” Euro U21.Jurnalistul GSP…