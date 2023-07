Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi, 58 de ani, antrenorul Rapidului, a prefațat duelul cu Sepsi de vineri, ora 21:30, contand pentru prima etapa din Superliga. „Maine incepe un campionat foarte important pentru toata lumea. E un campionat in care ne dorim sa facem ceva important. Baieții au fost receptivi, au dat maximum,…

- Dan Șucu s-a ținut pe poziții și l-a numit antrenor pe Cristiano Bergodi, deși fanii au facut scandal și l-au cerut pe Marius Șumudica. Tehnicianul din Giulești a fost prezentat și va debuta la echipa peste trei zile in meciul cu Sepsi. La primul interviu i-a rugat pe suporteri sa-i susțina pe jucatori.…

- Cristiano Bergodi revine pentru a treia oara ca antrenor la Rapid, dupa 8 ani de la ultimul mandat. Italianul a semnat luni, 10 iulie, un contract pe doua sezoane, a informat gruparea din Giulești.„Ne-a placut tuturor celor din club stilul ofensiv jucat de echipele antrenate de dansul. Și nu numai!…

- Cristiano Bergodi e antrenorul in care Rapid și-a pus increderea ca poate aduce titlul și Cupa in Giulești # Tehnicianul in varsta de 58 de ani are o cariera oscilanta. Fara realizari notabile in Italia și nici in cupele europene, Bergodi activeaza din 2005 in Romania, cu pauze, și n-a reușit cu adevarat…

- Clubul FC Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Cristiano Bergodi, cel care este așteptat maine pentru a semna contractul de antrenor principal se arata intr-un comunicat emis pe pagina de Facebook a clubului din Giulești.” Antrenorul italian, un fost mare jucator al lui Lazio, a adus ultimul…

- Patronul gruparii Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a declarat sambata seara ca tehnicianul Cristiano Bergodi, care s-a desparit la finalul sezonului 2022/2023 de echipa din Sfantu Gheorghe, “este deja la Rapid”, potrivit news.ro.“Stiu ca merge la Rapid. Este deja la Rapid”, a spus Dioszegi la Digi Sport,…

- Antrenorul principal al Sepsi OSK, Cristiano Bergodi, nu isi va prelungi contractul, care expira la finalul sezonului. In timpul unei intalniri personale cu conducerea Sepsi OSK, Cristiano Bergodi a explicat ca are nevoie de noi provocari, a anuntat clubul ardelean.Totodata, vor inceta, de comun…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a declarat ca vrea sa continue colaborarea cu antrenorul Cristiano Bergodi. Ințelegera italianului cu Sepsi expira in vara, insa ar fi primit deja propunerea de prelungire. Raman de stabilit doar detaliile financiare, conform lui Dioszegi. Laszlo Dioszegi: „Deja…