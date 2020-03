Stiri pe aceeasi tema

- Italia a devenit cea mai afectata tara din lume de coronavirus in acest moment, intrecand China care a stabilizat situatia. 3.000 de decese si 2.200 de persoane in stare critica au raportat italienii.

- Imaginile unui teatru de razboi in Bergamo, unde epidemia de coronavirus face ravagii. Pentru ca cimitirele și crematoriile sunt depașite de numarul uriaș de morți, o parte dintre aceștia au fost transportați in alte orașe. Scene dramatice, miecuri seara, pe strazile din Bergamo, regiunea Lombardia,…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Pacientii cu afectiuni preexistente, care provoaca senzatie de lipsa de aer, respiratie suieratoare sau probleme pulmonare, prezinta un risc mai mare de a dezvolta cazuri severe ale bolii COVID-19 cauzata de noul coronavirus, potrivit unei analize publicate miercuri si citata de Reuters.Totodata,…

- "Bergamo non canta, conta. I morti" (Bergamo nu canta, numara. Morții - n.r.). Bergamo nu canta. Aprinde lumanari și le lasa in fața ferestrelor, ca ultim ramas-bun. Un adevar trist pe care Italia il traiește in mod dramatic de cateva saptamani incoace. Pandemia de coronavirus a facut ravagii in nordul…

- Un nou suspect de infecție coronavirus a fost transportat astazi, 10 martie 2020, cu izoleta, la secția de infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Este vorba despre un șofer de T.I.R. 36 ani, domiciliu Alba Iulia, intors in 07.03.2020 din nordul Italiei, care a sunat la 112, acuzand…