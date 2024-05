Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Gian Piero Gasperini a descris victoria echipei Atalanta in finala Europa League la fotbal cu Bayer Leverkusen (3-0) drept "un sentiment minunat, o performanta fantastica". "Este un sentiment minunat. Baietii au fost incredibili, performanta pe care au realizat-o in seara asta a fost fantastica",…

- Atalanta a invins la Dublin, cu scorul de 3-0, echipa Bayer Leverkusen, si a castigat in premiera Europa League. MVP-ul partidei a fost Ademola Lookman (26 de ani) autorul unui hattrick de poveste. Finala a fost arbitrata de Istvan Kovacs, iar pentru Leverkusen a fost prima infrangere a sezonului. Chiar…

- Atalanta este campioana Europa League 2023/2024, dupa 3-0 in finala cu Bayer Leverkusen, rezultat asigurat de hat-trick-ul lui Ademola Lookman (26 de ani). Odata cu acest triumf, bergamascii au contribuit la atingera unei borne importante pentru calcio-ul peninsular: 50 trofee continentale și intercontinentale.…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a fost arbitrul finalei UEFA Europa League, ediția 2023/2024, dintre Atalanta și Bayer Leverkusen, incheiata cu succesul categoric al italienilor, scor 3-0. Ademola Lookman a fost eroul partidei, intrucat a marcat toate cele trei goluri ale formației din Bergamo, in minutele…

- Gian Piero Gasperini (66 de ani) și-a elogiat elevii dupa ce Atalanta a dispus de Bayer Leverkusen, scor 3-0, in finala Europa League, și a obținut primul trofeu european din istoria clubului din Bergamo. Gasperini a subliniat ca performanța gruparii pe care o pregatește a fost impresionanta pe parcursul…

- Triumful celor de la Atalanta in Europa League contureaza un scenariu aparte, ca Serie A sa trimita 6 echipe in grupele Champions League 2024/2025! Pentru ca asta sa se intample, e nevoie ca formația din Bergamo sa incheie campionatul pe locul 5, poziție pe care o ocupa in prezent. Atalanta a scris…

- Inter Milano a primit trofeul de campioana a Italiei, duminica seara, dupa remiza cu Lazio, scor 1-1, pe „Giuseppe Meazza“, in penultima etapa din Serie A.Trupa lui Simone Inzaghi a fost condusa din minutul 32, dupa golul marcat de japonezul Daichi Kamada. „Nerazzurri“ au egalat in minutul 87, prin…

- AS Roma - Bayer Leverkusen și Marseille - Atalanta se disputa in aceasta seara, de la 22:00, in prima manșa a semifinalelor Europa League. Meciurile sunt liveTEXT pe GSP.RO. Meciul de pe Stadio Olimpico e transmis de Pro Arena. AS Roma cauta revanșa dupa finala pierduta anul trecut in Europa League,…