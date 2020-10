BERD înrăutățește estimările privind evoluţia economică a României Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2020 si in 2021. Decizia de reducere a estimarilor este un rezultat al crizei provocate de pandemie, se arata in raportul publicat de institutia financiara internationala. Conform celor mai recente previziuni ale BERD, economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o scadere cu 5%, fata de un declin de 4% previzionat in mai. Pentru 2021, BERD se asteapta la o expansiune cu 3% a PIB-ului Romaniei, comparativ cu un avans de 4% previzionat in mai. The post BERD inrautațește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

