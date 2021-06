Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Garzii de mediu, Octavian Berceanu, a fost dat afara din curtea unei societați din Slatina unde intrase din greșeala pentru a verifica o alta societate, gard in gard cu prima, in care s-ar fi aflat instalații care degajau fum greu, relateaza Adevarul.ro „Noi aveam treaba fix cu niste emisii…

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a fost dat afara din curtea unei societați comerciale, iar patronul acesteia a inceput sa acuze abuzuri și sa transmita totul in direct pe Facebook. Ulterior, Octavian Berceanu a precizat ca de fapt cauta sa ajunga in curtea unei societati in care…

- Seful Garzii Nationale de Mediu a fost acuzat, intr-o transmisiune live pe Facebook, de control abuziv si a fost dat afara din curtea unui centru de colectare a fierului vechi din Slatina. Ce cauta acolo si ce se intampla in continuare.

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a ajuns miercuri-dimineata, 9 iunie 2021, in control la Slatina, vizand, cel mai probabil, centrele de colectare a deseurilor feroase sau topitoriile din zona. Patronul unui astfel de centru l-a dat afara din curtea societatii, transmitand totul live…

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a ajuns miercuri-dimineata, 9 iunie 2021, in control la Slatina, vizand, cel mai probabil, centrele de colectare a deseurilor feroase sau topitoriile din zona. Patronul unui astfel de centru l-a dat afara din curtea societatii, transmitand totul live…

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a ajuns miercuri-dimineata, 9 iunie 2021, in control la Slatina, vizand, cel mai probabil, centrele de colectare a deseurilor feroase sau topitoriile din zona. Patronul unui astfel de centru l-a dat afara din curtea societatii, transmitand totul live…

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, prezent la locul incendiului, a declarat ca vor fi extinse controalele la toate REMAT-urile din Capitala."Sunt deseuri periculoase. Exista suspiciuni referitor la activitatea din aceasta locatie si probabil vor urma cercetari mai amanuntite si plangeri…

- BUCUREȘTI, 14 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Astazi, 14 mai 2021, se implinesc patruzeci de ani de cand tanarul cosmonaut roman Dumitru Prunariu efectua primul zbor in spațiul cosmic. Intre 14 și 22 mai 1981, in cadrul Programului Spațial Interkosmos s-a desfașurat Misiunea Soyuz-40, la…