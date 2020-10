Bercea Mondial ajunge din nou în puşcărie Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa respinga apelul formulat de Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, condamnat la sase ani de inchisoare pentru tentativa de omor. Dupa contopirea cu pedepsele mai vechi, inculpatul a primit o pedepasa de 13 ani si 272 zile de inchisoare. In acelasi dosar, fiul lui Anghel a fost condamnat la de 9 ani si 6 luni inchisoare, tot pentru tentativa de omor. Bercea Mondial a fost acuzat ca, in ianuarie 2009, l-a injungiat si lovit pe fostul viceprimar al Slatinei. Fiul lui Bercea a fost acuzat ca l-a lovit cu masina pe fostul viceprimar,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

