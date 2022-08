Benzinăriile din Ungaria au rămas fără combustibil și impun restricții pentru clienți Benzinariile Lukoil din Ungaria permit alimentarea a doar 20 de litri pentru fiecare autoturism, iar la stațiile Mol se permite o singura alimentare pe zi. Masurile sunt luate din cauza stocurilor mici de combustibili din aceasta țara, anunța Transindex. Lukoil permite alimentarea a doar 20 de litri in cazul stațiilor de joasa presiune, iar la […] The post Benzinariile din Ungaria au ramas fara combustibil și impun restricții pentru clienți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Benzinariile Lukoil permit alimentarea a doar 20 de litri pentru fiecare autoturism, iar la stațiile Mol se permite o singura alimentare pe zi. Masurile sunt luate din cauza stocurilor mici de combustibili din aceasta țara, anunța Transindex . LukOil permite alimentarea a doar 20 de litri in cazul…

- Administratia Nationala „Apele Romane” a anuntat, marti, ca, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, reuseste sa mentina coeficientul de umplere de peste 70% in principalele 40 de lacuri, mai exact la 73,61%. In total, 779 de localitati au restrictii la alimentarea cu apa. Debitele Dunarii au scazut…

- Cazurile de Covid 19 au explodat, iar unele țari, preferate de romani ca destinații turistice, au introdus unele restricții. Turiștii trebuie sa poarte iar masca și sa respecte distanțarea fizica in mijloacele de transport in comun, dar și in spațiile publice aglomerate. Alte țari cer la vama certificat…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…

- Senatul SUA a adoptat, joi seara, un proiect de lege bipartizan menit sa solutioneze atacurile armate, care echivaleaza cu prima legislatie federala importanta privind controlul armelor, din ultimele decenii, relateaza CNN. Legea a fost votata de 65 de senatori, dintre care 15 republicani. Alți 33 de…

- Guvernul condus de premierul Viktor Orban a decis, in sfarșit, sa ajute Ucraina, dar nu prin armament sau alimente, ajutoare umanitare. Executivul de la Budapesta va trimite 500 de litri de vin folosit pentru impartașanie, pentru „a sprijini comunitațile religioase din Ucraina”. Conform agenției ungare…

- Pachetul de sancțiuni aplicate Rusiei a fost revizuit și trimis statelor Uniunii Europene, cu concesii in privința importurilor de gaz. Sancțiunile nu pot fi aplicate decat in cazul unui acord total, iar Ungaria s-a opus sa renunțe la petrolul rusesc. Ambasadorii statelor Uniunii Europene ar urma sa…

- Așa cum ne-am obișnuit in ultimul timp, la fiecare sfarșit de saptamana, in Capitala ne confruntam cu un trafic de coșmar din cauza diferitelor restricții de circulație ocazionate de evenimentele care au loc. La aceste restricții se adauga și starea vremii care se anunța a fi ploioasa in acest sfarșit…