Stiri pe aceeasi tema

- Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a invins pe Badr Hari (36 de ani), prin KO tehnic, in runda cu numarul 3 a main event-ului din gala Glory 76! Vezi AICI cum a decurs lupta dintre Benny și Badr Hari! Benny Adegbuyi a fost pus la podea in runda cu numarul 2, dar a obținut victoria carierei. La final, le-a…

- Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari, prin KO tehnic, in runda cu numarul 3 a main event-ului din gala Glory 76! Benjamin Adegbuyi a revenit in ring dupa o pauza de 13 luni, iar toate calculele dinaintea meciului il dadeau caștigator pe Badr Hari. Chiar și prima runda fusese adjudecata de acesta,…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) și Badr Hari (36 de ani) se vor ciocni in aceasta seara, in main event-ul galei Glory 76. Lupta dintre romanul Benny Adegbuyi și olandezo-marocanul Badr Hari, cel mai important eveniment al anului in sporturile de contact, va putea fi urmarita in Romania in exclusivitate pe…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) și Badr Hari (36 de ani) lupta in main event-ul galei Glory 76, sambata, dupa ora 22:00. Infruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Lupta dintre Benny Adegbuyi și Badr Hari va fi transmisa in exclusivitate pentru Romania pe platforma online Sport Extra. Detalii…

- Luptatorul originar din Aiud a recunoscut ca are emoții care, spera el, vor fi constructive.”Munca grea a fost facuta, mai am doua zile de antrenament la palmare, puțina viteza, puțina corectare și multa odihna. Corpul trebuie sa se recupereze dupa ce am tras atat de mult timp. Voi avea doua zile de…

- Luptatorul originar din Aiud a recunoscut ca are emoții care, spera el, vor fi constructive.”Munca grea a fost facuta, mai am doua zile de antrenament la palmare, puțina viteza, puțina corectare și multa odihna. Corpul trebuie sa se recupereze dupa ce am tras atat de mult timp. Voi avea doua zile de…

- Luptatorul MMA Khabib Nurmagomedov, 32 de ani, a postat pe contul de Instagram un mesaj controversat la adresa președintelui Franței Emmanuel Macron, care este acuzat ca jignește lumea islamica. CONTEXT: Revista de satira Charlie Hebdo a publicat in urma cu cateva saptamani caricaturi cu Mohamed, ceea…

- Aflat in fața celei mai importante lupte din cariera, de va reuși sa treaca de puternicul Hari, Benny va ajunge sa se bata pentru titlul Glory 76. Mult așteptata gala ar fi trebuit sa se dispute pe 20 iunie, la Rotterdam, dar a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19. Intrebat ce ar alege intre…