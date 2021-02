Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a pledat nevinovat luni, la acuzatiile de coruptie, la reluarea procesului sau, cu circa sase saptamani inaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru supravietuirea sa politica, anunta agerpres .„Confirm raspunsul in scris inaintat in numele meu”, a spus Netanyahu…

- Israelul va extinde vaccinarile COVID-19 pentru a include toți cetațenii cu varsta peste 16 ani, au declarat oficiali miercuri, in timp ce cazurile și decesele au crescut din nou, ceea ce a redus o schimbare anticipata, relateaza Reuters. Primul ministru Benjamin Netanyahu spera ca acțiunea de vaccinare…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a reacționat, luni, la anunțul Teheranului conform caruia a inceput imbogațirea uraniului pana la 20%. Netanyahu spune ca „Israel nu va permite ca Iranul sa produca arme nucleare”.

- Daca pana acum se vorbea de o pura formalitate, luni, 14 decembrie, marii electori americani au confirmat alegerea lui Joe Biden la președinția Statelor Unite, cu 306 voturi, contra 232 pentru de acum predecesorul sau, Donald Trump. Rezultatul va fi proclamat la 6 ianuarie in Congresul american, chiar…

- Cercetarile sociologice realizate de liberali in Capitala arata o situatie unor schimbata fata de alegerile locale, insa cu PNL tot pe locul 3, potrivit unor surse politice. Cu mai putin de o saptamana inainte de alegerile parlamentare, estimarile PNL pentru votul politic din Capitala arata…

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca Donald Trump și Igor Dodon sunt doi președinți in funcție care sunt incapabili sa-și recunoasca infrangerea. In plus, aceștia inventeaza tot felul de fraude deși toti ei au organizat alegerile. 2020, noiembrie. Temutul virus HIV/SIDA sta sa cada pe locul…